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Суд знову призупинив перейменування УПЦ, за назвою якої ховається Московський патріархат

Андрій Котенський

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Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству культури в апеляції на рішення про призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє theБабель.

 

«Суд відмовив Мінкульту і залишив чинним рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ (Московського патріархату – ред.), в тому числі — вносити нові записи до Єдиного державного реєстру», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ФСБ на 99% контролює Російську православну церкву.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Після цього на Заході України більше 500 парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ.

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