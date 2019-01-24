ФСБ на 99% контролює Російську православну церкву, - глава розвідки

Російська православна церква на 99% контролюється спецслужбами Російської Федерації. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок, передає Укрінформ.

«На 99% Російська православна церква контролюється спецслужбами Російської Федерації», – сказав він.

За словами Божка, священнослужителі всередині Росії контролюються Федеральною службою безпеки Російської Федерації, а ті, які працюють у РПЦ за кордоном і у «Российском православном палестинском обществе», контролюються Службою зовнішньої розвідки РФ.

«Це називається, «капітан очевидність». Єдине, що наші західні партнери в це ніяк не можуть повірити. Вони вважають, що це не по правилах», – резюмував голова СЗР.