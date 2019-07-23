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«Батьківщина» обійшла «Європейську солідарність» і стала третьою партією у Раді

Наталя Дуляба

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Станом на сьогодні, 23 липня, Центральна виборча комісія опрацювала вже 93,29% протоколів по Україні. Тепер «Батьківщина» обійшла «Європейську солідарність» і посіла третє місце у п’ятірці партій, що проходять до Верховної Ради. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Наразі результати парламентських перегонів виглядають таким чином:

  • перше місце – президентська партія «Слуга народу» (43,14%);
  • друге місце – «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%);
  • третє місце – ВО «Батьківщина» (8,18%);
  • четверте місце – партія «Європейська солідарність» (8,13%);
  • п’яте місце – партія «Голос» (5,85%).

Всі інші партії, які брали участь у позачергових виборах до Верховної Ради України, не подолали бар’єр у 5%.

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Зазначимо, що дотепер третьою партією, яка проходить у новий парламент, була саме «Європейська солідарність». Вона тривалий час йшла попереду «Батьківщини» із невеликим відривом.

Нагадаємо, на Львівщині тим часом підрахували 90% протоколів. Найбільше мешканці області голосували за партію «Голос», друга за популярністю стала «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність». Раніше трійка партій-лідерів на Львівщині теж виглядала по-іншому: лідером був «Голос», на другому місці – «Європейська солідарність», а вже потім йшла «Слуга народу».

Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах на Львівщині. Так, у 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Як повідомляв Львівський портал, українці, які живуть за межами держави, на парламентських виборах обрали «Європейську солідарність». Слідом із незначним відривом йде «Слуга народу».

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