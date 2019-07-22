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На закордонних дільницях перемогла «Європейська солідарність»

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на закордонних дільницях. Із незначним відривом від партії «Слуга народу» тут перемогла «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Найбільше голосів українці за кордоном віддали «Європейській солідарності» – 29,55%. Партію V Президента України підтримали 9 649 виборців.

Натомість партія чинного глави держави «Слуга народу» виборола 28,13%, за неї проголосували 9 186 українців, які живуть за кордоном.

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На третьому місці опинилась партія «Голос» Святослава Вакарчука – 19,67%. За кордоном її підтримали 6 425 людей.

Трохи більше 4% на закордонних дільницях набрали «Партія Шарія» і ВО «Свобода», поріг у 3% подолали «Опозиційна платформа – За життя» та «Сила і честь» Юрія Смешка. Ще 2% набрало ВО «Батьківщина», всі інші партії здобули 1% або менше.

Зазначимо, що за кордоном є 102 виборчі дільниці. Українці, що живуть за межами нашої держави, голосують лише за партії. Загалом 21 липня участь у дострокових парламентських виборах взяли  більше 32 тисяч українців. 113 виборчих бюлетенів визнали недійсними.

Як повідомляв Львівський портал, під час цьогорічних президентських виборів на закордонних дільницях також переміг Петро Порошенко.

Під час дострокових парламентських виборів мешканці Львівщини обирають партії «Голос» і «Європейську солідарність». Третє місце за кількістю голосів набирає «Слуга народу». Детальніше читайте тут.

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