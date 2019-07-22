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Мешканці Львівщини найбільше голосують за «Голос» і «Європейську солідарність»

Наталя Дуляба

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Центральна виборча комісія опрацювала вже 49,22% протоколів на Львівщині. Найактивніше свої голоси в області віддають громадяни за партії «Голос» та «Європейську солідарність», відрив між якими є незначним, а також за партію «Слуга народу». Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Лідером серед мешканців Львівщини є партія «Голос» (23,98%), яку підтримали більше 110 тисяч виборців. Слідом із невеликим відривом йде «Європейська солідарність» (21,69%), за неї свої голоси віддали більше ста тисяч громадян.

Трійку партій-лідерів на Львівщині замикає «Слуга народу». За неї проголосували 20,25% або понад 93 тисячі жителів області.

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Далі йде ВО «Батьківщина», результат якої суттєво відстає від вищезгаданих трьох партій. Вона поки що набрала 8,63% голосів (проголосували понад 39 тисяч людей).

5,29% голосів виборців набрала ВО «Свобода», а бар’єр у 3% в області подолали «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь» Юрія Смешка, «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, по Україні ЦВК опрацювала вже понад 35% протоколів. У Верховну Раду наразі проходять п’ять партій, втім ще три виборюють право потрапити у новий парламент. Детальніше про це читайте за посиланням.

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