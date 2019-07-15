За порядком під час парламентських виборів на Львівщині слідкуватимуть більше 5000 поліцейських

Від сьогодні, 15 липня, на Львівщині правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби. Загалом під час парламентських виборів в області працюватимуть понад 5000 поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

«Для гарантування вільного волевиявлення громадян під час позачергових виборів до Верховної Ради України, а також для недопущення порушень публічного порядку та виборчого законодавства, правоохоронці Львівщини до завершення кампанії працюватимуть у посиленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Стежити за правопорядком під час виборів на Львівщині будуть підрозділи Нацполіції, патрульна поліція, Нацгвардія, а також офіцери і курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Загалом на парламентських виборах 21 липня працюватимуть більше 5000 правоохоронців. Вони цілодобово будуть охороняти 12 окружних виборчих комісій, всі дільничні виборчі комісії, а також виборчу документацію, слідкуватимуть за дотриманням публічного порядку поблизу кожної дільниці.

Також у посиленому режимі працює ситуаційний центр, працівники якого управляють нарядами поліції на місцях, будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи для належного реагування на правопорушення та порушення виборчого законодавства. На посилений режим роботи перейшли й наряди вибухотехніків та кінологів.

Поліцейські закликають мешканців не порушувати виборче законодавство, бути взаємоввічливими та толерантними під час волевиявлення, а також не порушувати публічний порядок. Якщо ж ви стали очевидцем скоєння правопорушення, звертайтесь до правоохоронців або повідомляйте про це на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться уже цієї неділі, 21 липня. Стати нардепом хочуть більше 160 уродженців Львівщини. Нещодавно п’ятьом із них ЦВК оголосила попередження.