Поліція розповіла про першу спробу сфальсифікувати вибори

Поліція зафіксувала першу спробу фальсифікувати результати парламентських виборів: на одній із дільниць Бахмута Донецької області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із підсумками результатів голосування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає Львівський портал.

«У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-«переможця» чи «правильну» назву партії. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, щоб приховати сліди злочину», – написав Тракало.

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За його словами, правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст.158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, підсумків голосування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. Усі виборчі дільниці відкриваються о 08:00 год. і працюватимуть до 20:00 год.

Виборець отримуватиме два бюлетені: в одному потрібно буде обрати партію (у переліку їх буде 22), в іншому – кандидата-мажоритарника. Загалом участь у парламентських виборах на Львівщині беруть 168 кандидатів-мажоритарників. Із детальним досьє на кожного з них можна ознайомитися тут.

Результати виборів до Верховної Ради України ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.