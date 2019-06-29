УГКЦ хоче власного патріархату

На початку липня глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) збирається їхати у Рим на зустріч до Папи Франциска, під час якої можуть обговорювати надання УГКЦ статусу патріархату. Про це він заявив 28 червня в інтерв’ю Релігійно-інформаційній службі, передає Львівський портал.

Блаженніший Святослав розповів, що на зустріч до Папи Римського запросили митрополитів УГКЦ не тільки з України, а й з Бразилії, Канади, США та Польщі. Такий захід він назвав нагодою «поговорити про нашу Церкву в світі».

«Методологія зустрічі – це праця структур Апостольської Столиці для того, щоб опрацьовувати позицію стосовно до певних обставин, ситуацій. Для мене надзвичайно важливо, що тепер Римський Престіл працює над своєю позицією щодо України і нас запрошено брати в цьому участь. Адже ми колись констатували, що про нас говорять без нас… Тому ми намагатимемося обговорити увесь блок питань, який стосується суспільно-політичної та гуманітарної ситуації України і співпраці з іншими Церквами та релігійними організаціями. Очевидно, що ми будемо говорити про нашу Церкву в глобальному масштабі», – сказав глава УГКЦ.

За його словами, УГКЦ давно має фактичний патріархат, а Папа Римський загалом підтримує цей устрій. Втім Церква щоразу під час зустрічей із ним просить надати їй статус патріархату.

«Ми не беремо миро з Ватикану чи будь-де. Глава Церкви освячує миро у Києві, а потім воно розходиться по світу. І всіх дітей, яких хрестять в будь-якій частині світу, помазують миром, яке було посвячене в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Так не було завжди, бо були різні обставини, однак це є частина нашого партикулярного права», – зазначив Блаженніший Святослав.

Також він підкреслив, що патріархат не дають, його визнають. І УГКЦ своєю чергою робить усе для того, щоб функціонувати як патиріарша Церква.

«Питання визнання (не створення чи проголошення) – це питання, яке належить до рішення Вселенського Архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення», – додав Святослав Шевчук.

Нагадаємо, незадовго після проголошення об’єднаної Православної церкви України Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив про її поділ, а згодом оголосив, що хоче сам керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

У травні цього року митрополит Епіфаній заявив про можливість об’єднання ПЦУ із УГКЦ в одну церкву.