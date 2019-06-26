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Понад 70% українців віддають перевагу українській мові на радіо та телебаченні

Вероніка Рой

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76,4% респондентів визнають доцільність саме української мови як основної мови телевізійного та радіоефіру, а 79,6% є активними споживачами україномовного контенту. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, передає Еспресо.

 

Респондентів просили оцінити зміни, які відбулися у телерадіоінформаційному просторі за минулі три роки після впровадження обов’язкової частки звучання української мови і пісні, а також квот на продукт європейського виробництва.

«Згідно з результатами опитування, 76,4% наших громадян визнають доцільність саме української мови як основної мови телевізійного та радіоефіру і 79,6% є активними споживачами україномовного контенту» – йдеться в повідомленні.

Політику державного протекціонізму, спрямовану на зростання частки україномовного контенту в ефірі вітчизняних телеканалів і радіостанцій, підтримують близько 60% громадян. Половина опитаних позитивно оцінюють зміни української музичної індустрії після впровадження квот на україномовну пісню.

Окрім цього, 62,1% респондентів вважають вислови на кшталт «бандерівці» і «фашисти» образою і проявом мови ворожнечі. А 39% українців допускають, що українські медіа можуть бути використані для мовлення на користь країни-агресора.

Опитування проводилося 17 травня – 7 червня 2019 року у 110 населених пунктах усіх областей України, окрім Автономної Республіки Крим та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2021 респондент віком від 18 років.

Нагадаємо, 16 червня 2016 року народні депутати проголосували за квоти в українському радіоефірі. Згідно із прийнятими нормами, не менше 35% мають звучати державною мовою.

Також у 2017 році Верховна Рада ввела 75% квоти української мови на телебаченні.

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