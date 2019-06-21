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За 500 тисяч у Франківському районі відремонтують два аварійні об’єкти

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення понад 520 тисяч гривень на протиаварійні роботи у двох будівлях у Франківському районі. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 червня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із резервного фонду бюджету Львова виділять 520 680 гривень, які скерують на ремонт аварійних підпірних стінок у Франківському районі міста.

Зокрема, 296 680 гривень витратять на роботи на основних несучих конструкційних елементах підпірно-огороджувальної стінки на вул. С. Бандери, 41. Ще за 224 000 гривень відремонтують основні несучі конструкційні елементи підпірно-огороджувальної стінки на вул. Новий Світ, 20.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові поменшало аварійних будинків, які можуть обвалитись. Втім відремонтувати всіх їх коштом бюджету міста не вдасться, адже цьогоріч на протиаварійні роботи передбачили менше 6 мільйонів гривень. Із детальним переліком аварійних будинків, а також тих, які все-таки збирають відновити, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 14 лютого  у будинку №7 на вул. Личаківській стався масштабний обвал: у будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою. Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Своєю чергою власник пообіцяв відновити будівлю за півроку та за власний кошт відселити мешканців.

Водночас із початку 2019 року у Львові почастішали випадки обвалу окремих елементів будинків. Тож у міськраді Львова вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель, що розташовані в історичному ареалі міста.

Про те, що робити, коли ви постраждали через обвал шматка будинку, і що слід обов’язково зробити для того, аби притягнути до відповідальності винних у вашому травмуванні, читайте у статті «Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?».

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