Заборона продажу алкоголю у кіосках. Депутати не підтримали петицію про скасування ухвали

Депутатам забракло голосів, щоб підтримати петицію львів’ян із вимогою скасувати ухвалу, яка забороняє продавати алкоголь та пиво у кіосках Львова. «За» проголосував лише 21 депутат. Про це зі сесійної зали Львівської міськради передає кореспондент Львівського порталу.

У петиції мерію закликали скасувати ухвалу, прийняту 4 квітня, якою у Львові заборонили продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у МАФах. Її автором є підприємець Андрій Сітарчук, він наголошував, що така заборона позбавляє бізнесменів прибутку та змушує закривати магазини, що призводить до втрати робочих місць.

«Місто втрачає величезні кошти, бо зменшуються суми сплати акцизного податку, податків, які платяться за працівників. Прохання до міського голови, депутатів та компетентних органів відмінити цю “смертельну” ухвалу для багатьох людей. Багато ФОПів, і я в тому числі, вклали останні гроші у бізнес в надії отримати прибуток, а зараз залишаються без грошей і без джерела доходу», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що згаданою ухвалою мерія фактично заборонила з 1 травня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова. Спочатку заборона мала рекомендаційний характер, однак вже з 15 травня районні адміністрації почали проводити рейди і перевіряти, чи дотримуються підприємці прийнятої ухвали.

Якщо бізнесмени її не будуть дотримуватися, то міськрада анульовуватиме дозволи на розміщення МАФів і виключатиме такі об’єкти з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Після цього самі ж кіоски демонтовуватимуть.

Як повідомляв Львівський портал, через таку заборону у Львові почали активно протестувати власники МАФів, а на одній з останніх сесій під стінами Ратуші вони влаштували справжній бунт.

Своєю чергою у мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці радили підприємцям перепрофілювати свій бізнес.

Втім 23 травня сесія Львівської міської ради таки вирішила відтермінувати дію цієї ухвали, а також утворити робочу групу разом із власниками МАФів задля врегулювання ситуації.

Також всю відповідальність за прийняття ухвали-заборони депутати «перекинули» на міського голову Львова Андрія Садового.