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Заборона на продаж алкоголю у МАФах: для врегулювання ситуації створять робочу групу

Соломія Головіна

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Під час зустрічі із власниками МАФів сьогодні, 19 червня, у мерії вдалося досягти компромісу. Відтак шляхом створення робочої групи домовилися напрацювати перелік дій задля врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми сьогодні провели дві зустрічі із представниками-власниками тимчасових споруд, так званих МАФів, і під час обговорення досягли компромісу. Я сподіваюся, що вже завтра ми створимо робочу групу. Маю прізвища 6 представників від громадської організації «Я львів’янин», які в ній будуть, і спільно ми напрацьовуватимемо перелік дій задля врегулювання цієї ситуації. Зауважу, також ми чекаємо на рішення судів двох інстанцій, адже вони оскаржили нашу ухвалу. Уже 27 червня відбудеться наступне судове засідання.

Отже, на сесії завтра це питання не буде винесено, оскільки ми прийняли рішення йти в інший спосіб – шляхом створення робочої групи, тож очікуємо на рішення суду», – розповіла Гелена Пайонкевич.

Як відомо, 4 квітня 2019 року сесія міської ради прийняла ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова мали припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня 2019 року.

Після цього підприємці вийшли на протест проти заборони продажу алкоголю та пива у кіосках. Вони переконані, що міська рада обмежує їхнє право на такий вид торгівлі, а натомість діє в інтересах великого бізнесу.

Згодом у мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці порадили власникам МАФів перепрофілювати свій бізнес.

Вже 23 травня депутати прийняли рішення відтермінувати дію ухвали, прийнятої 4 квітня.

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