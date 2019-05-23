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Мерія відтермінує заборону на продаж алкоголю у Львові

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада відтермінує дію ухвали, прийнятої 4 квітня, яка заборонила торгівлю алкогольними і слабоалкогольними напоями у МАФах. За це сьогодні, 23 травня, проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу зі сесійної зали.

 

Депутати дали протокольне доручення напрацювати до наступної сесії Львівської міськради текст нової ухвали, яка би відтермінувала зоборону продажу алкоголю у кіосках до кінця 2019 року.

Також у міській раді створять робочу групу, до якої залучать й самих підприємців, аби знайти компроміс в «алкогольному питанні».

Нагадаємо, сьогодні ще до початку сесії міської ради під Ратушею на протест зібрались кілька сотень бізнесменів. Підприємці переконані, що своєю ухвалою, прийнятою 4 квітня, мерія обмежує їхнє право продавати алкогольні і слабоалкогольні напої у МАФах, незважаючи на те, що вони мають на це відповідні ліцензії.

Також пікетувальники наголошують, що заборону Львівська міська рада прийняла задля лобіювання інтересів великого бізнесу, зокрема супермаркетів. Відтак місцеві бізнесмени вимагають скасувати цю ухвалу та дати їм можливість реалізовувати алкоголь, який приносить левову частку прибутку.

Зазначимо, що згаданою ухвалою мерія фактично заборонила з 1 травня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова. Донедавна заборона мала рекомендаційний характер, однак вже з 15 травня районні адміністрації почали проводити рейди і перевіряти, чи дотримуються підприємці прийнятої ухвали.

Якщо бізнесмени не будуть її дотримуватися, то міськрада анульовуватиме дозволи на розміщення МАФів і виключатиме такі об’єкти з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Після цього кіоски демонтовуватимуть представники районних адміністрацій.

Згодом у мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці порадили власникам МАФів перепрофілювати свій бізнес.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада заявила, що попри заборону алкоголь все ще продають у 25 кіосках міста.

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