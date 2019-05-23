Заборона на продаж алкоголю. Депутати «перекинули» вину на Садового

Відповідальність за прийняття ухвали, яка заборонила торгувати алкоголем у МАФах, депутати «перекинули» на міського голову Львова Андрія Садового. Про це сьогодні, 23 травня, йшлося під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Ще до початку сесії під стінами Ратуші підприємці влаштували акцію протесту, а також виступали перед депутатами і закликали їх скасувати ухвалу, яка заборонила продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у МАФах.

Більшість депутатів погодилась із позицією бізнесменів, адже поділяють думку, що прийнятою ухвалою міська рада фактично обмежує малий бізнес.

Водночас депутат Ігор Телішевський зауважив, що під час сесії 4 квітня, коли приймалась згадана ухвала, депутатський корпус «не знав, за що голосував».

«На колегії Андрій Іванович ставив питання щодо того, аби прибрати алкоголь з міста. Депутати наголошували, що це має мати декларативний характер. Але якимось чином з’явився пункт про вилучення МАФів із Комплексної схеми, якщо вони будуть продавати алкоголь, з’явився перелік із 236 МАФів, хоча ми про це не домовлялися. Багато депутатів проголосували за цю ухвалу, не розуміючи, за що голосують», – заявив Ігор Телішевський.

Відтак він запропонував на наступній сесії Львівської міськради прийняти нову ухвалу, яка відтермінує заборону на торгівлю алкоголем та пивом у МАФах до кінця 2019 року.

Зазначимо, що 4 квітня під час прийняття «алкогольної ухвали» посадовці пояснювали депутатам, в чому її суть.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 травня міська рада фактично заборонила торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова. Донедавна заборона мала рекомендаційний характер, однак вже з 15 травня районні адміністрації почали проводити рейди і перевіряти, чи дотримуються підприємці прийнятої ухвали.

Якщо бізнесмени не будуть її дотримуватися, то міськрада анульовує дозволи на розміщення МАФів і виключає такі об’єкти з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Після цього кіоски демонтовують представники районних адміністрацій.

Згодом у мерії також пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці радили власникам МАФів перепрофілювати свій бізнес.