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До кінця літа Львів отримає компанію, яка впроваджуватиме е-квиток

Соломія Головіна

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До кінця літа у Львові мають підписати договір з переможцем тендеру на розробку, постачання, встановлення та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті міста (е-квиток). Про це сьогодні, 7 червня, під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Наразі проект звіту за результатами першого етапу тендеру (оцінки технічних пропозицій учасників) направили до ЄБРР. Наступний етап, який буде останнім, – оцінка фінансових пропозицій, має тривати місяць часу. Нагадаємо, впроваджувати електронний квиток у Львові зголосилося шість компаній.

«На сьогоднішній день завершилася технічна оцінка. Ми, як замовники, обрали з шести компаній ті, які можуть йти далі. Наразі банк опрацьовує наші пропозиції та має вийти на їх затвердження. Думаю, що до двох тижнів банк дасть відповідь. Після того, як вони надають відповідь, розпочнеться останній етап проекту – фінансовий. Він триватиме місяць. У кого буде найкраща фінансова пропозиція, той стане переможцем. Тоді Європейський банк все затверджує, ми підписуємо контракт, даємо передоплату і починаємо реалізацію проекту», – зазначив Андрій Білий.

На питання про те, які компанії відсіялися, посадовець пояснив, що поки триває тендер, вони не можуть озвучувати цієї інформації.

Зауважимо, що спільно з технічними консультантами компанії іС Consulenten було проведено детальний аналіз технічних пропозицій учасників на відповідність вимогам. Загалом тендерне завдання містило понад 400 вимог щодо бізнес-процесів, за якими працюватиме система оплати проїзду та технічних характеристик системи.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року Андрій Білий заявляв, що конкретну дату реального запровадження електронного квитка назвати неможливо, але якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Загалом у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

На впровадження електронного квитка ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту. При цьому загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Додамо також, що львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

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