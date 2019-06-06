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Петиція за відставку Авакова набрала необхідну кількість голосів

Вероніка Рой

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Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яка розміщена на сайті президента, набрала необхідну для розгляду кількість голосів — 25 тисяч.

 

Зазначимо на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вчора Арсен Аваков заявляє, що не має наміру йти у відставку у зв’язку з вбивством 5-річної дитини у Переяслав-Хмельницькому, а також не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції Сергія Князєва.

Нагадаємо, 4 червня, понад сотня львів’ян вийшли на акцію протесту «Безкарність вбиває», яку провели біля ГУ Нацполіції Львівщини через вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині.  Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного та всебічного розслідування вбивства дитини.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

Окрім цього, 4 червня, понад сотня львів’ян вийшли на акцію протесту «Безкарність вбиває», яку провели біля ГУ Нацполіції Львівщини через вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині.  Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного та всебічного розслідування вбивства дитини.

Додамо, Львівський портал вів пряму трансляцію з акції протесту. Її переглянути можна за посиланням.

Фото: 5 канал

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