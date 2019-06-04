Суд арештував патрульного, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика

Сьогодні, 4 червня, суд на 60 діб арештував патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця. Їх підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДБР України.

Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави поліцейським, підозрюваним у навмисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Як повідомляв Львівський портал, на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.