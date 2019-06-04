«Наші діти – не мішені»: львів'яни вийшли на акцію протесту через вбивство 5-річного хлопчика

Сьогодні, 4 червня, понад сотня львів’ян вийшли на акцію протесту «Безкарність вбиває», яку провели біля Головного управління Нацполіції Львівщини через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Учасники заходу вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного та всебічного рослідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Зазначимо, що до містян вийшов керівник ГУ Нацполіції Львівщини Валерій Середа.

Участь в акції взяли понад сотня львів’ян. Поблизу входу до управління поліції поставили портрет загиблого хлопчика, до якого учасники акції приносили лампадки та м’які іграшки.

Також чимало львів’ян прийшли на захід з плакатами з гаслами: «Наші діти не мішені», «Ми не дамо покривати вбивць», «Вимагаємо системних змін в МВС». Окрім цього люди вигували: «Авакова у відставку».

Зазначимо, що такі акції провели біля управлінь поліції в усіх містах України.

Додамо, Львівський портал вів пряму трансляцію з акції протесту. Її переглянути можна за посиланням.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.