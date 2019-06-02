На Київщині п’яні поліцейські підстрелили 5-річного хлопчика

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві, розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-ти річному хлопчику. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

«За попередньою інформацією 31 травня до реанімаційного відділення КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» доставлено хлопчика із тілесними ушкодженнями у виді тяжкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки. Працівники поліції встановили, що близько 16 год. четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови», – мовиться у повідомленні відомства.

Однак згідно проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. Враховуючи отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, в ході якого за 70-150 м. виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчика та банки.

Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області.

Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ).

Згодом голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив у Facebook, що двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому – затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

«Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР», – написав він.

Також Сергій Князєв додав, що дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави.