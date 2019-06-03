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Підстрелений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

Андрій Котенський

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У київській лікарні помер 5-річний Кирило, якому в голову вистрілили п’яні поліцейські Переяслав-Хмельницього. Лікарі боролися за життя хлопчика три дні. Він пережив складну операцію на мозку. Але травма була несумісна з життям, повідомляє Громадське.

 

Як відомо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. За першою версією правоохоронців, четверо дітей гуляли неподалік будинку, один з них – Кирило Тлявов – послизнувся та впав. Утім, у лікарні, в голові дитини лікарі виявили кулю. Під час додаткового огляду на місці події слідчі знайшли гільзи від патронів Флобера, а також склянки та банки. За їхніми словами, нетверезі правоохоронці розважалися та стріляли по пляшках.

П’ятирічного Кирила із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та перелом скроневої кістки терміново доставили у реанімацію місцевої лікарні. Вночі — переправили до Київського міського центру дитячої нейрохірургії та прооперували. Рідні хлопчика розповідають, що лікарі не відходили від пораненого багато годин.

«Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повичищали», — розповідала бабуся пораненого хлопчика Олександра Тлявова.

На ранок понеділка хлопчик все ще перебував у комі. Лікарі визначили його стан, як стабільно тяжкий та говорили рідним, що травма несумісна з життям.

Утім, 3 червня, о пів на восьму вечора, в лікарні повідомили, що хлопчик помер.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань. Там Громадському розповіли, що стріляли патрульні Переяслав-Хмельницького. Чоловіки були в стані алкогольного сп’яніння, утім наразі невідомо, який був проміле алкоголю в крові поліцейських. Решту осіб, які перебували в компанії під час інциденту встановлює слідство.

Бабуся також повідомила, що винних у трагедії не двоє, а четверо: дорослі та двоє підлітків.

Київська обласна прокуратура після смерті дитини, перекваліфікувала підозру на умисне вбивство. Таким чином поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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