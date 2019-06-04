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«Безкарність вбиває»: у Львові проходить акція через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика. НАЖИВО

Вероніка Рой

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Сьогодні, 4 червня, у Львові біля Головного управління Нацполіції, що на вулиці Генерала Григоренка,3, проходить акція «Безкарність вбиває», яку організовують через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Наразі біля ГУ Нацполіції Львівщини зібралося понад 50 небайдужих львів’ян.

Зазначимо, що такі акції проходять біля управлінь поліції в усіх містах України.

Зокрема, у Києві акція відбувається під стінами Міністерства внутрішніх справ України.

 Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Також нагадаємо, що на сайті президента України зареєстрували петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

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