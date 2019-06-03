Посадовця, який після штурму Ратуші лежить в лікарні, досі не опитали слідчі

Директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, який перебуває в лікарні після штурму Львівської міської ради, заявив, що після інциденту його досі опитали правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«За весь час із моменту, відколи мене госпіталізували після подій перед Ратушею, не було жодної реакції від правоохоронців. Так, відкрито кримінальне провадження, але, тим не менш, слідчі та поліція жодного разу не приходили та не проводили жодних допоміжних допитів за фактом побиття», – зазначив Євген Бойко.

Як повідомляв Львівський портал, із понеділка, 27 травня, під Львівською міською радою кілька десятків активістів влаштували безстрокову акцію протесту з вимогою відставки Андрія Садового. Участь в акції беруть представники організацій «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремі особи, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до згаданих вище згаданих ГО.

29 травня пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також очільник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки. Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у мерії.

А ще у п’ятницю, 24 травня, активісти зірвали засідання виконавчого комітету та облили фарбою Євгена Бойка й заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

Більше деталей про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Штурм Львівської міської ради також прокоментував народний депутат України Ігор Васюник. На думку нардепа, такі методи дій не припустимі, утім закономірні, адже у Львові за розкрадання комунального майна, дерибану міської землі, непрозорого використанням бюджетних коштів та зловживання чиновниками Львівської міської ради своїми повноваженнями ніхто не поніс реальної відповідальності.