Громадські активісти оголосили безстрокову акцію протесту: вимагають відставки Садового

Сьогодні, 27 травня, під будівлею Львівської міськради кілька десятків представників різних організацій встановили наметове містечко. Головна вимога учасників протесту – відставка міського голови Львова Андрія Садового. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як повідомляє видання, на акції протесту присутні представники близько 15 організацій, зокрема «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремих осіб, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до згаданих вище згаданих ГО. Протестувальники оголосили безстрокову акцію і розпочали встановлювати намети.

Учасники протесту звинувачують мера і депутатів ЛМР у виділенні трьох квартир чиновникам, махінаціях під час тендерів та відсутності земельних ділянок для учасників АТО.

«Ми зібрались під міськрадою, бо вимагаємо, щоб мер виступив із публічним звітом стосовно виділення земель і квартир від мерії. Також хочемо, щоби Садовий пояснив, на яких підставах троє чиновників нещодавно безкоштовно отримали квартири. Хочемо послухати і звіт про покарання винних за Грибовицьку трагедію, і звіт про відому аферу століття»— прокоментував голова ГО «Українська спілка учасників АТО» Максим Каменецький.

Однак основною вимогою активістів є те, щоб мер Львова Андрій Садовий достроково покинув свою посаду.

«Наша єдина вимога — це відставка Андрія Івановича. Поки він не напише заяви, будемо під стінами міськради. Голодування наразі не оголошуємо, але чергуватимемо тут (під стінами ЛМР, — ред.) цілодобово. Надіємось, що мер вийде до нас і на тому ми домовимось. Хоча сумніваюсь», — зазначив учасник протесту Тарас Пеленський.

Серед учасників акції є також відомий у Львові Іван Спринський, який 24 травня на засіданні виконкому облив заступника міського голови з економічних питань Геннадія Васьківа та в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойко червоною та зеленою фарбами. Пізніше стало відомо, що після інциденту Геннадій Васьків та Євген Бойко звернулися до поліції.

У Львівській міській раді також зареєстрували проект ухвали про дострокове припинення повноважень мера Львова Андрія Садового.

Фото: Zaxid.net