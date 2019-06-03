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Посадовець Садового, якого облили невідомою рідиною, другий тиждень перебуває на лікарняному з опіками обличчя

Вероніка Рой

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Заступник міського голови Львова Геннадій Васьків, якого облили активісти під час засідання виконавчого комітету невідомою рідиною, 2-ий тиждень перебуває на лікарняному із опіками обличчя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, що 24 травня під час спроби зірвати засідання виконавчого комітету Львівської міської ради ті ж активісти вилили невідому рідину на Євгена Бойка та Геннадія Васьківа. Внаслідок цього, Євген Бойко отримав травму ока, а Геннадій Васьків — опіки обличчя. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

Як повідомляв Львівський портал, із понеділка, 27 травня, під Львівською міською радою кілька десятків активістів влаштували безстрокову акцію протесту з вимогою відставки Андрія Садового. Участь в акції беруть представники організацій «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремі особи, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до згаданих вище згаданих ГО.

29 травня пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також очільник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки. Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у мерії.

Більше деталей про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Штурм Львівської міської ради також прокоментував народний депутат України Ігор Васюник. На думку нардепа, такі методи дій не припустимі, утім закономірні, адже у Львові за розкрадання комунального майна, дерибану міської землі, непрозорого використанням бюджетних коштів та зловживання чиновниками Львівської міської ради своїми повноваженнями ніхто не поніс реальної відповідальності.

Фото: ЛМР

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