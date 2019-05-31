Львів’янка, якій вже виділили квартиру, вимагає ще одну. У мерії назвали це провокацією

У Львівській міській раді переконані, що серед активістів, які вже п’ятий день поспіль пікетують на площі Ринок, є мешканці, що намагаються спеціально спровокувати мера Андрія Садового. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Сьогодні, 31 травня, Андрій Садовий вийшов до активістів під міську раду. однак через те, що збирався відповідати заплановані заходи, він запропонував їм пройтися і поспілкуватися.

«Активісти супроводжують міського голову всю дорогу. Серед активістів є і невдоволені мешканці, які час до часу пробують штучно створювати провокації», – заявляють у мерії.

Серед таких провокаторів, на думку міськради Львова, була громадянка Назарко, якій ще у 2015 році надали трикімнатну квартиру. Втім тепер жінка вимагає, аби міська рада виділила ще одну квартиру її дочці, яка своєю чергою також володіє однокімнатною квартирою.

Як видно з онлайн-трансляції телеканалу НТА, львів’янка неодноразово запитувала у Садового: «Де мої квартири?», а також наполягала на терміновому вирішенні її житлового питання.

Своєю чергою директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк пояснила, що громадянці Назарко та її сім’ї мерія вже виділила дві квартири.

При цьому громадянка Назарко розповіла, що одна з її квартир «покрита цвіллю і є в аварійному стані», а також заявила, що має у «особняк у Польщі».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як повідомляв Львівський портал, із понеділка, 27 травня, під Львівською міською радою кілька десятків активістів влаштували безстрокову акцію протесту з вимогою відставки Андрія Садового. Участь в акції беруть представники організацій «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремі особи, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до згаданих вище згаданих ГО.

29 травня пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також очільник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки. Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у мерії.

А ще у п’ятницю, 24 травня, активісти зірвали засідання виконавчого комітету та облили фарбою Євгена Бойка й заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

Більше деталей про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».