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Штурм міськради Львова: поліцейські встановлюють обставини події

Вероніка Рой

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Поліцейські встановлюють обставини події у Львівській міській раді, які сьогодні вранці штурмували пікетувальники. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні, 29 травня, близько 11.10 до поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшли у приміщення Львівської міської ради. На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації, а також притягнення до відповідальності причетних осіб», – йдеться у повідомленні поліцейських.

Також у відомстві додають, що на площі Ринок поблизу Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку.

Нагадаємо, сьогодні вранці пікетувальники під Ратушою виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Детальніше про штурм мерії читайте тут.

Фото: ЛМР

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