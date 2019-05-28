Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинувачувала міського голову Андрія Садового у бездіяльності. Мовляв, мер настільки зациклився на будівництві своєї політичної кар’єри на всеукраїнському рівні, що забув про господарку у Львові. Втім якщо дотепер всі претензії лунали здебільшого в усній формі, то зараз у мерії зареєстрували проект ухвали, якою депутати хочуть достроково звільнити Андрія Садового з займаної посади.

Львівський портал з’ясував, що ж стало причиною такої ініціативи окремих депутатів, чи може вона набрати необхідну кількість голосів, аби передчасно звільнити Андрія Садового, який очолює Львів уже 13 років поспіль. Чи варто чекати львів’янам ще й дострокових місцевих виборів і за яких обставин взагалі можливий такий сценарій, читайте у нашому матеріалі.

Минулої п’ятниці, 24 травня, троє депутатів Львівської міської ради зареєстрували проект ухвали про дострокове припинення повноважень міського голови Львова Андрія Садового. Таку ініціативу виявили голови фракцій Блоку Петра Порошенка Петро Адамик та ВО «Свобода» Маркіян Лопачак, а також одіозний депутат від БПП Григорій Козловський.

Юридичною причиною, чому варто передчасно звільнити Андрія Садового із займаної посади, депутати вважають рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, прийняте ще на початку 2017 року. Ним суд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова у вирішенні проблеми Грибовицього сміттєзвалища, яка призвела до трагедії.

Втім як наголосили під час брифінгу журналістам Петро Адамик та Маркіян Лопачак, згадане рішення не є єдиною причиною, чому меру потрібно піти з займаної посади. Вони зауважили, що Андрій Садовий щонайменше останні півроку активно веде свою політичну діяльність на всеукраїнському рівні, а натомість геть забув про проблеми Львова і практично не з’являється на сесії міської ради та засідання виконавчого комітету.

«Ми бачимо картинку “успішний Львів”, але натомість у місті нічого не робиться. У нас є суттєвий брак водіїв маршруток, а ми зараз плануємо ще купувати машини, щоб вони стояли під парканом. У нас нема стратегії розвитку транспортної системи, нема багаторівневих паркінгів. Станом на сьогодні у стінах Львівської міської ради ніхто не приймає рішень, крім Андрія Садового. А він на це часу не має… Ми закликаємо Андрія Садового як міського голову брати участь у роботі міста. Якщо ні, то хай він залишить свого заступника, який буде відповідати за господарку, до якого можуть звертатися депутати і вирішувати господарські питання», – розповів Петро Адамик.

Маркіян Лопачак своєю чергою звинуватив Андрія Садового у бездіяльності щодо вирішення сміттєвої проблеми Львова, адже ні будівництво переробного заводу, ні рекультивація Грибовицького сміттєзвалища дотепер не розпочалась. Також «свободівець» згадав про те, що посадовці мерії всупереч позиції львів’ян та депутатського корпусу тишком-нишком віддали понад 20 млн грн боргу російському олігарху Ігорю Чуркіну за придбані до Євро-2012 автобуси.

«Ми можемо говорити про злочинну змову чиновників Львівської міської ради на чолі зі Садовим щодо таємного виділення 20 млн грн одіозному російському олігарху Ігорю Чуркіну. Це все відбулось, незважаючи на спротив громадськості та депутатського корпусу. Ці кошти просто тихенько вивели зі статутного капіталу АТП-1 без жодних погоджень. Ми вважаємо, що це є зрада не лише національних інтересів, а першочергово –інтересів мешканців Львова. Ці та інші речі тривалий час накопичувались, депутати навіть не могли отримати від Андрія Садового відповіді на власні запитання, тому й була зареєстрована ухвала про дострокове припинення повноважень міського голови», – пояснив Маркіян Лопачак.

Депутати також зауважили, що ще однією краплею стала ухвала про заборону продажу алкоголю у МАФах. За їхніми словами, на колегії Андрій Садовий обіцяв, що рішення не вдарить по підприємцях, проте свого слова не дотримав. Натомість за прийняту заборону, через яку бізнесмени влаштували під мерією справжній бунт, віддуватись довелося саме депутатам.

«Ухвала про заборону торгівлі алкоголю мала мати перехідний період, як це на колегії гарантував Андрій Садовий. Гарантував, що будуть враховані інтереси малого і середнього бізнесу. Але в четвер після сесії люди питали у нас, чому ми не можемо достукатися до міського голови. Ми ж відповідали, що не можемо вплинути на ситуацію. На це мешканці сказали: “А навіщо тоді нам такі депутати?” І я згоден із людьми, що ті депутати, які не можуть в інтересах громадян достукатися до мера, не мають права на існування», – підкреслив Петро Адамик.

Наразі ухвала про дострокове припинення повноважень міського голови Львова проходить процедуру візування. Після цього її мають винести на розгляд сесії Львівської міської ради, однак коли саме вона відбудеться, поки що невідомо. Для того, щоб таки звільнити Садового з займаної посади, потрібно зібрати 2/3 депутатських голосів.

Водночас Петро Адамик і Маркіян Лопачак стверджують, що не планують підганяти винесення згаданої ухвали на сесію, аби Андрій Садовий не думав, що це є «грою на вибори». Вони підкреслили, що хочуть поспілкуватися з іншими депутатами міської ради Львова, однак «збирати голоси не будуть».

На ініціативу скинути його з посади сам Андрій Садовий заявив, що Петро Адамик, Маркіян Лопачак та Григорій Козловський хочуть позбавити Львів легітимного мера й грабувати місто «з розмахом». Відтак мер запропонував проводити позачергові місцеві вибори.

«Інтерес хлопців простий: за рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні “активісти” з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера, і депутатів. А ви?», – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

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Своєю чергою керівники фракцій БПП та Свободи відзначили, що вони готові до позачергових місцевих виборів, однак не вважають доцільним їхнє проведення. Тому Андрію Садовому запропонували делегувати повноваження одному зі своїх заступників до виборів, які мають відбутися восени 2020 року.

«Щодо відповіді Садового про намір грабувати Львів. Я дуже хотів би, щоб Андрій Іванович пішов зі мною на будь-який ефір і прокоментував ці свої слова. Що і з ким ми вже вкрали, а що ще збираємося вкрасти? А я зі свого боку у документах покажу, що зараз відбувається з майном громади. Хоча цим мають займатися правоохоронні органи, я не хочу бути прокурором. Але факти, повірте мені, є», – відповів на закид Садового Адамик.

Зазначимо, що про ухвалу, якою депутати хочуть скинути Андрія Садового з посади, стало відомо у понеділок, 27 травня. Цього ж дня кілька десятків представників різних організацій під Львівською міською радою влаштували безстрокову акцію протесту, вимагаючи відставки мера. Серед учасників акції – «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Рабів до раю не впускають», ВПВ «Патріот», «Нацкорпус Львівщини» та окремі особи, що представлялись учасниками АТО і стверджували, що не мають стосунку до вищезгаданих організацій.

Поміж пікетувальників є й активісти, які 24 травня облили фарбою заступника міського голови Геннадія Васьківа та очільника адміністрації міського голови Євгена Бойка. Деякі з цих осіб під час сесії 23 травня також публічно заявляли, що з міської ради врешті потрібно «винести» чиновників та самого Андрія Садового.

Під час брифінгу журналісти напряму запитали, чи часом Петро Адамик або Григорій Козловський не фінансують «акцію протесту», таким чином відверто натякнувши на її можливий замовний характер. Григорій Козловський на спілкування з журналістами не з’явився, а от Петро Адамик заявив, що ухвала про відставку Садового та протести під Ратушею є просто збігом.

«Треба запитатися у тих хлопців, хто їх фінансує. Я цей мітинг точно не фінансую, це так співпало з нашим проектом ухвали, який ми зареєстрували», – пояснив Петро Адамик.

Ситуацію з достроковим звільненням Садового прокоментувала й директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич. Вона вважає, що посилатись на згадане рішення суду, датоване 2017 роком, зараз є не зовсім коректно, оскільки мерія його оскаржує у касаційному порядку. Щодо таємної виплати 20 млн грн російському бізнесмену Ігорю Чуркіну, то чиновниця заявила, що «місто просто віддало борг».

«У нас регулярно відбуваються сесії та засідання виконавчого комітету міської ради. Якщо депутати скаржаться на те, що їх не чують виконавчі органи, то зазначу, що саме з ініціативи депутатського корпусу у регламент Львівської міської ради була внесена норма, яка передбачає проведення на деяких пленарних засіданнях години запитань до міського голови», – зауважила Гелена Пайонкевич.

Проти дострокового припинення повноважень Андрія Садового, звісно, виступила фракція «Самопомочі», яка є найбільшою фракцією у Львівській міській раді. Депутатка Олена Пасевич вже заявила, що її колеги по партії не будуть голосувати за таку ухвалу.

«”Самопоміч” одностайно не підтримуватиме цю ухвалу і голосуватиме проти. Але ви розумієте, що це – найбільша фракція Львівської міської ради, за її депутатів голосував кожен третій львів’янин. Відповідно, щоб цю ухвалу прийняти, необхідно дві третини голосів, а це неможливо без голосів “Самопомочі”», – підкреслила Олена Пасевич.

Наголосимо, що законодавство дає змогу депутатам місцевих рад ініціювати передчасне звільнення мерів міст. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування», достроково припинити повноваження міського голови можна лише якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян або ж не здійснює надані йому повноваження.

Якщо таке рішення підтримує більшість депутатського корпусу, то згідно з регламентом Львівської міської ради посаду міського голови до проведення виборів займає секретар ради. Така ситуація у Львові вже була у 2005 році, коли депутати достроково припинили повноваження мера Любомира Буняка, а його крісло зайняв секретар ради Зеновій Сірик.

Втім рішення про проведення позачергових місцевих виборів приймає виключно Верховна Рада України. Відтак якщо депутати 2/3 голосів таки звільнять передчасно Андрія Садового і не захочуть, аби його посаду займав секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, вони зобов’язані звертатися до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори. Своєю чергою Рада має прийняти таке рішення не пізніше, ніж через 90 днів від часу відсторонення мера Львова.

Як бачимо, рішення про дострокове звільнення Андрія Садового наразі виглядає досить примарним, зважаючи на те, що він забезпечив собі підтримку найбільшої за кількістю депутатів фракції у Львівській міськраді. Втім далі буде. І буде, безперечно, дуже цікаво…

Фото: ЗІК, Гал-інфо, Facebook Андрія Садового, Львівський портал