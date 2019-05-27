Гепатит А. Мешканцям Львівщини нагадують, як себе вберегти від небезпечного вірусу

З початку року у Львівській області захворюваність на вірусний гепатит А є не високою. Проте перевищення середньообласного показника зареєстровано на 6-ти адміністративних територіях області, а саме у районах: Сколівському, Буському, Мостиському, Дрогобицькому, Миколаївському, Яворівському. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Як повідомляється, при дослідженні води з осередків інфекційних захворювань на бактеріологічні показники відхилення виявлено у 22% проб, в районах: Старосамбірському, Стрийському, Городоцькому, Кам’янка-Бузькому, Турківському, Сколівському, Буському, Мостиському, Дрогобицькому, Миколаївському, Яворівському. Це криниці індивідуального користування.

«Несприятливі погодні умови, часті зливні дощі, паводки, внаслідок яких підтоплені криниці, дворові туалети, вигрібні ями все це свідчить, що існують ризики, які можуть мати негативний вплив на епідемічну ситуацію в області та привести до зростання рівня інфекційної захворюваності гострими кишковими інфекціями та вірусним гепатитом А і спалахів цих захворювань», – мовиться у повідомленні лабораторного центру.

Що треба знати про вірусний гепатит А?

Відповідно до сучасної номенклатури вірус гепатиту А належить до роду гепатовірусів. Він достатньо стійкий у зовнішньому середовищі, що визначає його контагіозність (заразність). При кімнатній температурі збудник зберігається декілька тижнів, при 40 градусах – ще більше, тому це захворювання є поширеним і у країнах з гарячим кліматом. Крім того, навіть при кип’ятінні вірус гине тільки через 5 хвилин, зате під дією ультрафіолетового опромінення і дезінфікуючих засобів – дуже швидко.

Джерелом інфекції є тільки людина, за два тижні до появи жовтяниці вірус активно виділяється в зовнішнє середовище і людина в цей час стає надзвичайно заразною – саме тоді, коли ніхто і не підозрює про жодний гепатит, бо жовтяниці ще немає. З моменту появи жовтяниці вірус припиняє виділятися в зовнішнє середовище і людина стає безпечною для оточуючих, така ось цікава біологічна особливість, що свідчить про найтонші пристосувальні можливості вірусів.

Передається вірус через воду, їжу, предмети вжитку, як і всі кишкові інфекції. Сприйнятливість є дуже високою. Треба пам’ятати про те, що діти хворіють на легкі, безжовтяничні форми, дорослі можуть навіть не знати, що в дитинстві в них був гепатит А. Щоб це дізнатися, можна здати аналіз на антитіла до збудника. Якщо вони є, отже, людина була інфікована свого часу та одужала, вакцинувати її не потрібно. Хронічних форм захворювання немає, хоча наслідки гепатиту, який був, можуть нагадувати про себе все життя і пов’язані найчастіше з ураженням сусідніх органів – жовчевого міхура, підшлункової залози.

Сезонність звичайна – літо та осінь, але зараз, можливо, у зв’язку з незвичайними погодніми умовами, спостерігається зсув у бік і зимового періоду.

Імунітет після захворювання, яке було, стійкий, довічний. Інкубаційний період (від моменту зараження до появи перших ознак хвороби) становить від 14 до 50 днів, достатньо тривалий, тому заразитися можна, ще перебуваючи десь на відпочинку в серпні, а захворіти – вже в жовтні, коли і забув уже про це.

У чому небезпека захворювання та якою є його профілактика?

Усю підступність хвороби, особливо в дорослих, обумовлено наявністю переджовтяничного періоду, коли діагноз майже ніколи вчасно не встановлюють. Дійсно, хто подумає про гепатит А за підвищення температури тіла.

Вакцинація не є обов’язкова, але дуже дієва. У всіх хворих імунітет формується протягом одного місяця після введення однієї дози вакцини. Для мандрівників до зон з високою і середньою поширеністю захворювання, вакцинація показано за 2-4 тижні до поїздки.

Пам’ятайте, що підвищення температури тіла – це не завжди грип, і якщо у вас у цей період немає жодних катаральних явищ, звертайтеся до лікаря, будьте обережні з самолікуванням, особливо тепер, у період зростання захворюваності на вірусні інфекції.

Як уникнути зараження вірусним гепатитом А?