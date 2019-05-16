Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з математики.

На Львівщині цьогоріч на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося найбільше учасників за останні роки – понад 25 тисяч.

Як показує практика, тривала підготовка до іспитів та хвилювання можуть інколи вибивати з колії абітурієнтів. Тож, Львівський портал нагадує учасникам ЗНО правила, яких потрібно дотримуватися під час проходження тестування.

Цьогорічна основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 21 травня до 13 червня. Так, 21 травня абітурієнти складатимуть тестуванням з математики, 23 травня відбудеться тестування з української мови і літератури, 27 травня —з іспанської, німецької, французької мов, 28 травня — з англійської мови, 30 травня — з фізики, 4 червня — з історії України, 6 червня — з біології, 11 червня — з географії та 13 червня — з хімії.

На Львівщині вже завершився період підготовки до проведення ЗНО: здійснені усі організаційні заходи щодо забезпечення цього процесу, підготовлена система пунктів тестування та відповідна кількість педагогічних працівників.

«У Львівській області цьогоріч на ЗНО зареєструвалися 25 тисяч 541 особа. Левова частка – це випускники шкіл, далі йдуть учні коледжів та училищ та близько 7% з цього числа – випускники, які хотіли перездати тестування цьогоріч. Для учасників ЗНО підготовлені 110 пунктів тестування», – розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Перш за все, учасникам ЗНО необхідно видрукувати запрошення-перепустки, де зазначено час і місце проведення тестувань. Абітурієнти можуть завантажити їх на своїх інформаційних сторінках. Зайти на інформаційну сторінку можна через сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, ввівши номер сертифіката і пін-код, який є у цьому сертифікаті. Зазначимо, що запрошення-перепустки не надсилаються поштою, а виняйтвово з інформаційних сторінок. На сьогодні учасниками ЗНО видрукувано близько 60% запрошень.

Роздрукувавши запрошення-перепустку, учаснику ЗНО радять вивчити місце проходження тестування та розрахувати час, який потрібно витратити на дорогу. Із картою доїзду можна ознайомитися на сайті ЛРЦОЯО.

Зайти до пункту проведення тестування учасник зможе з 10:15 год. до 10:50 год. З собою необхідно мати такі документи:

оригінал паспорту (копія паспорту не підходить);

сертифікат (документ з фото та переліком предметів, на які реєструвався учасник ЗНО. Його абітурієнт мав отримати поштою);

запрошення-перепустка (потрібно роздрукувати з персональної сторінки).

Учаснику ЗНО для складання тестування необхідно мати дві ручки тільки чорного кольору (бажано гелеві), а також дозволяється невеличка пляшечка води. Усі речі, з якими прийде учасник ЗНО у пункт тестування, необхідно буде залишити в аудиторії, у місці для особистих речей. Такий стіл буде у кожній аудиторії і там абітурієнти можуть залишити конспекти, книжки, зошити, телефони, гаджети, флешки, навушники – все те, що не дозволяється використовувати під час виконання завдання.

«На жаль, щороку є не зовсім уважні учасники, що забувають здати речі, які заборонено використовувати під час тестування. І під час перевірки працівниками поліції з використанням металодетектора ми маємо випадки, коли знімаємо з іспиту учасників через те, що вони мали біля себе заборонений предмет під час тестування», – пояснила Лариса Середяк.

Також вона нагадує, що протягом тестування інструктор на дошці пише час виконання завдань, або скільки залишилося час до кінця. Тому абітурієнтам слід зважати на це, аби вчасно перенести відповіді у бланк.

«Кожні 20 хв. інструктори пишуть час до завершення ЗНО. У нас також щороку є випадки, коли учасники не встигають перенести свої відповіді із зошита у бланк. Хочу нагадати, що на перевірку забирається лише бланк відповідей. І ті випадки, коли у зошиті все зроблено, але деякі відповіді не перенесені у бланк, зрозуміло, що вони не беруться до уваги. А якщо це ще й українська мова, то це є рік втрати на вступ до вищого навчального закладу. Адже українська мова та література є обов’язкова у всіх ВНЗ», – пояснює Лариса Середяк.

Ті, хто не зможе з поважних причин прийти на тестування, то їм протягом 5 днів, враховуючи день проведення тестування, необхідно подати до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти оригінал медичної довідки, якщо людина, наприклад, не з’явилася на ЗНО через хворобу. Відповідно за рішення регламентної комісії ЛРЦОЯО людина може взяти участь у додатковій сесії ЗНО, яка відбуватиметься з 26 червня по 11 липня. Також на додаткову сесію можуть йти учасники міжнародних, всеукраїнських змагань, конкурсів, олімпіад від Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України.

«У нас минулого року була така ситуація: людина їхала електричкою на тестування і електричка застрягла у полі. Тоді брали довідку на вокзалі про те, що справді електричка стояла, що дало підстави запізнитися та не брати участь в основній сесії тестування. І таким чином рішенням регламентної комісії ми цього учасника переписували на додаткову сесію», — зазначила Лариса Середяк.

Окрім цього, учасник тестування не виходячи з пункту проходження ЗНО, має право подати апеляційну заяву на порушення щодо нього процедури проведення тестування.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року в три етапи: з математики, української мови і літератури та фізики — до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня.

Отож, до ЗНО залишились лічені дні, а тому вже слід перевірити усі документи, аби не сталося неприємної ситуації вже у пункті проходження тестування. У свою чергу, Львівський портал бажає усім абітурієнтам вдалого складання іспитів. ;)

Фото: Молодий буковинець, УНІАН, УЦОЯО