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У Шевченківському районі відремонтують два аварійні будинки

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 10 травня, виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення понад 3,5 млн грн на протиаварійні роботи у двох житлових будинках, які знаходяться у Шевченківському районі. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Кошти на аварійно-відновлювальні роботи виділять Шевченківській районній адміністрації із резервного фонду бюджету Львова. Відтак за понад 3,5 млн грн відремонтують два житлові будинки:

  • на вул. Б. Хмельницького, 177 – 2 036 638 грн;
  • на вул. Базарній, 34 – 1 496 216 грн.

Рішення про проведення невідкладних протиаварійних робіт у цих будинках прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС. Встановлено, що у них зруйнувались конструкційні елементи, а це може становити загрозу для безпеки мешканців.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові поменшало аварійних будинків, які можуть обвалитись. Втім відремонтувати всіх їх коштом бюджету міста не вдасться, адже цьогоріч на протиаварійні роботи передбачили менше 6 мільйонів гривень. Із детальним переліком аварійних будинків, а також тих, які все-таки збирають відновити, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 14 лютого  у будинку №7 на вул. Личаківській стався масштабний обвал: у будівлі з першого по третій поверх рухнула стіна. На щастя, ця частина будинку була нежитловою. Після цього міськрада заявила, що винним в обвалі є власник будинку, тому вимагатиме притягнення його до відповідальності. Своєю чергою власник пообіцяв відновити будівлю за півроку та за власний кошт відселити мешканців.

Водночас із початку 2019 року у Львові почастішали випадки обвалу окремих елементів будинків. Тож у міськраді Львова вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель, що розташовані в історичному ареалі міста.

Про те, що робити, коли ви постраждали через обвал шматка будинку, і що слід обов’язково зробити для того, аби притягнути до відповідальності винних у вашому травмуванні, читайте у статті «Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?».

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