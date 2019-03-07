У Львові є потреба у спеціалізованих притулків для жінок, які потерпають від насильства

У Львові немає спеціалізованих притулків для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Також відсутні соціальні послуги для дітей-свідків домашнього насильства, разом з цим виникає питання про необхідність створення органів захисту сім’ї. Про це сьогодні, 7 березня, розповіли активістки ГО «Жіночі перспективи», передає кореспондент Львівського порталу.

Цього року були позитивні зміни в законодавстві України. Набули чинності нові закони, котрі регулюють питання захисту прав жінок, зокрема захисту жінок від домашнього та сексуального насильства. Набрав чинності новий закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та пов’язані з цим законом інші нормативні акти. Було криміналізовано домашнє насильство, введена окрема стаття і вид злочину «Домашнє насильство» у Кримінальний кодекс, а також відбулися зміни стосовно притягання осіб до відповідальності за вчинення зґвалтування, де кваліфікація злочину відбувається через відсутність згоди потерпілої особи. Вперше в Україні прийнято національний план дії та соціальна програма зі забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Не зважаючи на позитні закодавчі зміни, є ряд проблем, які не дають цим законам діяти належно.

«З іншого боку ми постійно спостерігаємо нові ініціативи, котрі спрямовані на обмеження вже гарантованих прав жінок і обмеження репродуктивних прав. Зокрема, у ВР протягом 2018 року розглядалися 5 законопроектів, що обмежують права жінок. Зокрема, щодо обмеження жінкам доступу до переривання вагітності, не зважаючи на те, що не можуть бути прийняті закони, що обмежують права, які гарантовані законом і є порушенням конституції. Ми нашою організацією реагували на прийняття таких законів, збиралися на круглі столи, але є певні групи групи осіб, які намагаються свої переконання накласти на законодавство України і зобов’язати населення України жити по правилах, які вони собі уявляють. Це порушення конституції, тому що категорично неможливо щоб цінності і переконання групи осіб мали вплив на закони. Саме тому, ми привертаємо до цього увагу, бо вважаємо, що маніпуляція релігійними цінностями для досягнення політичних інтересів є недопустимою, і являє собою грубе порушення прав жінок», – говорить представниця центру «Жіночі перспективи» Галина Федькович.

Вона наголосила, що навіть намагання змінити ситуацію не є дієвими на сьогодні: «Постанова ВР «Про заходи і забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї України» містить багато корисних планованих заходів на захист дітей, на підвищення соціальної допомоги, тощо, але немає жодного слова про домашнє насильство, хоча в Україні є серйозна проблема з цим. Протягом року уряд не може надати нормативне забезпечення і можливість поліції застосовувати термінові заборонні приписи, тобто поліція не має механізму застосування захисту осіб від насильства. Також немає можливості та коштів щоб забезпечити притулки жінкам, що потерпають від домашнього насильства», – додає діячка.