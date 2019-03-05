Львів’яни можуть розраховуватися за проїзд у електротранспорті з допомогою sms

Пасажири львівського електротранспорту можуть розраховуватися за проїзд з допомогою sms-повідомлень. Нову форму оплати підтримує «Київстар», Vodafone і lifecell. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Послуга передбачає придбання квитка шляхом надсилання короткого повідомлення на короткий номер 877. А саме відправити на цей номер код маршруту, який є зазначений в транспорті. Як підтвердили представники ЛКП «Львівелектротранс», наліпки з кодом є уже у всіх трамваях і тролейбусах. Після відправлення sms з кодом приходить підтвердження про оплату з кодом підтвердження оплати. Цей код потрібен для того, щоб контролер зміг перевірити валідність квитка. Відповідно у такий спосіб можна оплатити разовий загальний, разовий пільговий, денний і півторагодинний квитки.

На думку директора ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслава Кокошка, запропоновані пасажирам нові форми оплати за проїзд — це революційні рішенні, що суттєво змінять систему транспортної взаємодії у місті та стануть ще однією підготовчою сходинкою на шляху запровадження загальноміського електронного квитка. За статистикою станом на сьогодні близько 18% пасажирів львівських трамваїв та тролейбусів оплачують проїзд електронним способом — це продажі абонементів через сайт підприємства, через Приват24, і через Bluetooth-систему.

«Крок за кроком ми відходимо від паперових квитків, ми рухаємося до цифрових технологій. На сьогодні ми є лідерами по Україні по кількості проданих електронних квитків. Маю надію, що з нашими мобільними операторами ми збільшимо цей відсоток. Ми ставимо собі амбітну ціль — перейти за 50%», — наголосив В’ячеслав Кокошко.

Нагадаємо, 12 лютого в ЛКП «Львівавтодор» розкрили пропозиції учасників тендеру на впровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова. Вводити е-квиток у місті хочуть п’ять компаній. Протягом наступного місяця-півтора їхні пропозиції перевірятимуть, а визначити фірму-переможця і підписати з нею договір мерія планує у травні-червні цього року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.