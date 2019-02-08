Музею «Територія терору» віддали всі 5 горельєфів з Монументу Слави

Вчора у музей «Територія терору» передали 3 горельєфи демонтованих з аварійної стели Монументу Слави. Перші два були доставлені до музею ще 31 січня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вчора ввечері нам передали останні горельєфи зі стели Монументу Слави. Тому з цього часу вони будуть зберігатися у нашому музеї. Ми проведемо дослідження цих елементів і продумаємо як цікавіше їх експонувати — зробити цікавий проект, дискусію чи ворк-шоп, дослідимо, які у світі є цікаві прецеденти таких проектів, запросимо цікавих спікерів до співпраці, — розповіла директорка музею «Територія терору» Ольга Гончар.

За її словами 5 горельєфів з Монументу Слави символізують головні роди військ: піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик і матрос. Оскільки об’єкти великого розміру, то необхідно буде визначити місце, де можна їх експонувати, і щоб вони були захищені від погодних умов.

«Це об’єкти висотою понад 4 метри і більше метра ширина. Матеріал, з якого ці горельєфи були зроблені, очевидно, бронза. Варто буде провести мистецтвознавчу експертизу, оскільки автори цих горельєфів досить відомі люди. Ця експертиза буде потрібна як майбутньому поколінню так і нашому музею», — відзначив головний зберігач фондів музею «Територія терору» Тарас Різун.

Нагадаємо, раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

Минулого року виконавчий комітет прийняв рішення про виготовлення висновків щодо технічного стану Монументу Слави, і, зокрема, було замовлено дослідження у НУ «Львівська політехніка» щодо технічного стану ключових конструкцій пам’ятника.

Торік у квітні Монумент Слави обгородили високим парканом, на встановлення якого виділили більше 400 тисяч гривень.

Також Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Як повідомлялось, спершу демонтовувати Монумент Слави мала компанія «Альтера», втім згодом угоду з нею розірвали через те, що у фірми вийшла з ладу техніка. Після цього Галицька райадміністрація підписала договір на демонтаж аварійної стели із ФОП Роман Хома. Демонтовувати стелу Монументу Слави почали 25 січня.

Фото: ЛМР