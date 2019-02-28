У трамваях та тролейбусах Львова впровадять Bluetooth-систему оплати проїзду

У тролейбусах №2 тестують Bluetooth-систему оплати проїзду замість купівлі паперових квитків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, компанія JetBeep у співпраці з компанією EasyPay, презентують інноваційний спосіб купівлі квитків у електротранспорті Львова за допомогою додатку EasyWalletUa.

EasyWalletUa використовує Bluetooth-технологію, що дозволяє провести автоматичну купівлю квитка. Поки на пристрої (телефоні, планшеті) ввімкнено Bluetooth, пасажир не потребує паперового квитка чи зчитування qr-коду. Телефон запропонує оплатити безконтактно тільки завдяки Bluetooth, адже технологія розпізнає пасажира в транспорті та за допомогою push-повідомлення просить підтвердити оплату.

«Наші колеги розробили нову, найпершу в Україні систему оплати проїзду, яка не потребує використання валідатора чи QR-коду. Варто лише завантажити додаток EasyWalletUa на смартфон, і оплатити в транспорті. Датчики тролейбуса зчитають інформацію і з легкістю здійснять оплату…Тому заходьте, завантажуйте і оплачуйте, все дуже просто», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як працює система?

-Завантажуєте додаток EasyWallet UA з Play Market (для Android) або з Appstore (для IOS);

-Створюєте на цій платформі свій обліковий запис;

-Прив’язуєте до нього потрібну картку (або картки);

-В електротранспорті вмикаєте Bluetooth і мобільні дані (3G /4G). Програма одразу «викине» запит про підтвердження платежу;

Підтверджуєте і на екрані у Вас з’являються дані про оплату та шрих-код, який може відсканувати контролер при перевірці.

Таке інноваційне рішення максимально відповідає вимогам проекту Е-квиток у Львові, що є одним з пріоритетів стратегії розвитку міста Львів2020.

JetBeep – це український стартап, заснований у першій половині 2017-го року. Компанія надає рішення по ідентифікації користувачів смартфонів у «офлайн» середовищі за допомогою технології Bluetooth. Для цього команда стартапу розробила програмно апаратну платформу. Рішення компанії JetBeep використовують клієнти у ритейлі, транспорті, розважальній індустрії, IoT пристроях, тощо.

EasyPay – це провідна Українська платіжна система, яка володіє найбільшою в країні мережею платіжних терміналів, а також є одним з лідерів у наданні послуг он-лайн платежів та інтернет еквайрингу. EasyPay є ексклюзивним партнером та дистриб’ютором продуктів JetBeep на території України.

Подібна форма оплати працює у деяких містах Великої Британії, а також кількох країнах Скандинавії.

«Для нас, як українського стартапу, який мав намір зробити щось цікаве і ставив собі за ціль зробити це вперше в Україні, розпочати впроваджувати свій проект ми вирішили саме зі Львова. Вже зараз маємо зацікавлення до нашого проекту від Міністрерства. Для того, щоб скористатися запропонованою нами формою оплати потрібно мати телефон, мати включений блютус і вміти користуватися гаджетом. Контролер легко зможе перевірити чи здійснена оплата – її можна показати на телефоні, або просто, на відстані 3 см телефон від телефона, відбувається валідація», – повідомив співзасновник компанії JetBeep Олексій Даців.

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслава Кокошко, станом на сьогодні продаж електронних продаж на проїзд в електротранспорті ставновить 18%: це через продажі абонементів через сайт підприємства і через Приват24. Також, крім презентованої сьогодні оплати через Bluetooth-систему, з 5 березня стартує смс-оплата.

«Запропоновану сьогодні форму оплати поки підтримує тролейбус, який курсує на маршруті № 2. Однак ми будемо встановлювати її і на інших тролейбусних маршрутах і також охопимо трамваї. Плануємо впродовж цього кварталу охопити весь електротранспорт Bluetooth-системою оплати», – наголосив В’ячеслав Кокошко.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

Нагадаємо, 12 лютого в ЛКП «Львівавтодор» розкрили пропозиції учасників тендеру на впровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова. Вводити е-квиток у місті хочуть п’ять компаній. Протягом наступного місяця-півтора їхні пропозиції перевірятимуть, а визначити фірму-переможця і підписати з нею договір мерія планує у травні-червні цього року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.