Гурт Kazka також відмовився від участі у Євробаченні

Гурт Kazka, який посів третє місце в національному відборі на Євробачення, відмовилася від участі в пісенному конкурсі. Про це група повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвідбір. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення», – йдеться у повідомленні.

Також група заявила, що готова представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо їх оберуть.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у фіналі Національного відбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV. Водночас активісти вже встигли з’ясувати, що MARUV гастролювала у Росії. У суботу, 23 лютого, після свого виступу у фіналі співачка заявила, що Євробачення є пісенним конкурсом, а не «політичними виборами». Також вона додала, що «не варто судити всіх росіян за одним президентом».

Також Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення, а згодом додав, що «історія із учасником від України ще незавершена».

Проти «артистів-ватників» виступив також і міністр культури Євген Нищук.

Зважаючи на резонанс, який викликав результат Національного відбору на пісенний конкурс, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на Євробачення, заявило, що MARUV може і не поїхати у Тель-Авів.

Maruv же заявила, що її хочуть змусити відмовитися від Євробачення-2019. Ввечері 25 лютого стало відомо що Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні-2019. Співачка переконує, що була готова відмовитися від концертів у Росії, але відмовилася від участі у конкурсі

Також від участі в Євробаченні відмовилися і Freedom-jazz. Пізніше Суспільне почало перемовини з гуртом Kazka щодо участі у конкурсі.