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Суспільне веде перемовини з гуртом Kazka щодо участі в Євробаченні

Вероніка Рой

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На пісенному конкурсі Євробачення-2019 може взагалі не бути представника від України. Про це в ефірі програми на Громадському заявила членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

 

За її словами, Суспільне веде перемовини з гуртом Kazka щодо участі в Євробаченні.

«Але мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене», — сказала Кольцова.

Вона також зазначила, що вже до 8-10 березня Суспільне та представник України мають представити організатору конкурсу номер з розкадровками.

На запитання, що представником України може бути Kazka, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: «Це може бути ніхто».

Раніше Львівський портал повідомляв, що у  фіналі Національного відбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV. Водночас активісти вже встигли з’ясувати, що MARUV гастролювала у Росії. У суботу, 23 лютого, після свого виступу у фіналі співачка заявила, що Євробачення є пісенним конкурсом, а не «політичними виборами». Також вона додала, що «не варто судити всіх росіян за одним президентом».

Також Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які мали гастролі на території Росії, не можуть навіть брати участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення, а згодом додав, що «історія із учасником від України ще незавершена».

Проти «артистів-ватників» виступив також і міністр культури Євген Нищук.

Зважаючи на резонанс, який викликав результат Національного відбору на пісенний конкурс, Суспільне мовлення, яке обирає представника України на Євробачення, заявило, що MARUV може і не поїхати у Тель-Авів.

Maruv же заявила, що її хочуть змусити відмовитися від Євробачення-2019. Ввечері 25 лютого стало відомо що Maruv не представлятиме Україну на Євробаченні-2019. Співачка переконує, що була готова відмовитися від концертів у Росії, але відмовилася від участі у конкурсі

Також від участі в Євробаченні відмовилися і Freedom-jazz.

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