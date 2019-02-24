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Порошенко на Львівщині відвідав громаду, яка перейшла до Православної церкви України

Наталя Дуляба

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У суботу, 23 лютого, під час робочої поїздки на Львівщину Петро Порошенко завітав у Великі Мости, де відвідав церкву Пресвятої Богородиці, яка перейшла із Московського патріархату до Православної церкви України. Про це Львівському порталу повідомили в Адміністрації президента.

 

«Я сьогодні тут зі словами подяки. За те, що ви підтримуєте єдність, за те, що ми разом, за те, що ми разом любимо і боронимо Україну в ці не прості часи. Ми будуємо нову державу з молитвою і Божою допомогою», – звернувся до громади Петро Порошенко.

Своєю чергою предстоятель храму Пресвятої Богородиці отець Дмитро подякував Главі держави за візит та наголосив, що перехід громади до Православної Церкви України відбувся мирно і добровільно.

Як повідомляв Львівський портал, громада церкви Пресвятої Богородиці у Великих Мостах однією з перших на Львівщині перейшла до Православної церкви України.

Загалом у Львівській області існує 55 чинних релігійних громад УПЦ МП. Найбільше їх було у Сокальському районі, втім тут усі дев’ять релігійних громад УПЦ МП вже приєдналися до ПЦУ. Тепер лідером за кількістю релігійних громад Московського патріархату є Турківський район. Там існує шість громад УПЦ МП, також є й монастир.

Станом на початок лютого на території Львівської області до Православної церкви України перейшли вже 17 громад УПЦ МП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня митрополиту Епіфанію вручили підписаний Томос. 7 січня Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Фото: Адміністрація президента

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