У березні Мінекології надасть оцінку впливу на довкілля майбутнього сміттєвого заводу у Львові, - Семерак

Міністерство екології та природних ресурсів України у березні цього року надасть оцінку щодо того, чи ззашкодить довкіллю майбутній сміттєпереробний завод на Пластовій у Львові. Про це сьогодні, 22 лютого, під час брифінгу заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент Львівського порталу.

Перед брифінгом із журналістами до міністра прийшли обурені львів’яни, які вимагали не допустити будівництво сміттєвого заводу на вулиці Пластовій. Львів’яни вкотре заявляли, що сміттєпереробний завод може спричинити справжню екологічну катастрофу.

«Території, де планують збудувати сміттєпереробний завод, вже є забрудені… Мають бути конкретні цифри, лабораторні дослідження, має бути розписаний моніторинг. І ми маємо побачити, що там на даний момент відбувається. А зараз ми чітко розуміємо, що там вода, ґрунти – забруднені. Ми знаємо, що очисні споруди збудовані ще у 60-70 роки… Завод треба будувати за межами міста, адже густонаселений Львів цього не витримає», – звернулася до міністра одна з протестуючих.

У свою чергу Остап Семерак запевнив мешканців, що міністерство врахує усі їхні вимог. Та під час брифінгу із журналістами він заявив, що у березні Мінприроди надасть оцінку того, чи зможе зашкодити довкіллю майбутній сміттєпереробний завод на Пластовій у Львові.

«Один із проектів (які є у міністерстві на розгляді- ред.) оцінки впливу на довкілля – це проект стосовно будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій. На даний час процедура є не завершеною. Вона повинна прийти до завершення в березня цього року. У фінальному документі буде надана оцінка можливого впливу на довкілля, імплементації цього заводу з тими технологіями, які запрогнозовані в реалізації цього проекту. Висновки з процедури оцінки впливу на довкілля передбачені в законі. Вони можуть і дозволити, і скласти якісь серйозні екологічні обмеження діяльності цього заводу чи проектної діяльності. На жаль, в силу того, що закон є новий, територіальна громада, яка живе в цьому мікрорайоні Львова не повністю змогла скористатися тими інструментами, які передбачені в законі. Спілкуючись сьогодні з представниками громади, ми домовилися, що в терміновому порядку отримаємо від них певні вимоги. І ці вимоги повністю будуть враховані, проаналізовані та включені в фінальний звіт оцінки впливу на довкілля», – пояснив Остап Семерак.

Окрім цього, міністр екології додав: «Хочу сказати, що однією з успішних реформ, яка відбувається в Україні після Революції Гідності, – децентралізація влади. Тому потрібно усвідомлювати свою відповідальність. Мінприроди формує політику, а відповідальність за надання таких послуг лежить на тих людям, які мають бюджетні призначення. І ви, і я як міністр хочемо почити від міської влади кожного міста, села, як вони збираються це реалізувати. Якщо вони це не збираються реалізовувати, то в нас є інструменти заохочення, примусу і покарання».

Нагадаємо, нещодавно голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями мікрорайону Знесіння, які протестують проти зведення сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Він заявив, що область вже пропонувала місту 17 земельних ділянок для такого будівництва, тож підтримав позицію місцевих жителів. Утім у мерії апелювали, що жодна із ділянок, які пропонувала Львівська ОДА, не підходить для сміттєвого заводу.

Як повідомляв Львівський портал, на будівництво заводу і рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища міська рада Львова отримала від ЄБРР 35 млн євро кредиту.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що сміттєпереробний завод зведуть через два роки, а рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища завершать через п’ять років. Саме будівництво заводу планують розпочати до цього літа.

Спочатку зводити сміттєвий комплекс на Пластовій зголосилися 12 компаній, тепер список охочих зменшився до 5 фірм. Як виглядатиме львівський сміттєпереробний завод, дивіться тут.

Додамо,що 14 лютого цього року у Львові відбувся «пішо-трамвайний марш» проти будівництва сміттєвого заводу.

Фото: Львівський портал, ЛМР