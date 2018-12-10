У мерії сподіваються до літа розпочати будівництво сміттєвого заводу

До квітня у Львові сподіваються визначитися з компанією, яка будуватиме сміттєпереробний завод. Про це сьогодні, 10 грудня, під час брифінгу повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, будувати сміттєперобний завод у Львові загалом зголосилося 12 компаній з 11 країн світу. 5 грудня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив перелік із 5 компаній, яких відібрали для другого етапу тендеру будівництва у Львові сміттєпереробного заводу. Претендентами на будівництво заводу із переробки відходів у Львові стали компанії: EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Німеччина), CONTROL PROCESS S.A. (Польща), HELECTOR S.A. (Греція), консорціум WTT (Нідерланди) та Axis (Литва), а також консорціум MUT (Австрія) та Dogusan (Туреччина).

Учасники, які пройшли кваліфікацію незабаром отримають другу частину тендерної документації. Цей етап відбору компаній складатиметься з двох частин.

«Перший – технічний тендер. Учасники мають подати свої технічні рішення, щоб комісія, яка буде спеціально створена на базі ЛКП «Зелене місто», перевірила відповідність цієї документації до наших технічних завдань. Потім відбудеться конкурс, який стосуватиметься безпосередньо ціни будівництва заводу у Львові», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Відтак висловив сподівання, що серед цих претендентів знайдеться достойний підрядник, який будуватиме сміттєпереробний завод у Львові.

На питання про те, які часові рамки цієї тендерної процедури і коли розпочнеться будівництво заводу, Вадим Ноздря відповів:

«Другу частину плануємо оголошувати на початку наступного року, щоб до кінця березня мати результат…Як тільки завершимо тендер, думаю, знадобиться ще місяць, щоб укласти контракт, а після цього – 24 місяці на будівництво»

Як повідомляв Львівський портал, проект майбутнього сміттєпереробного заводу розробляє львівська компанія Інститут проектування «Комфортбуд», яка не має досвіду роботи з подібними проектами. А будувати завод зголосилися спочатку 12 компаній, а нещодавно цей список зменшився вже до 5 фірм.

1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що сміттєпереробний завод зведуть через два роки, а рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища завершать через п’ять років. Саме будівництво заводу планують розпочати з 2019 року.

Натомість у липні у Львові з ініціативи місцевих мешканців відбулись громадські слухання щодо сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Проти його будівництва проголосували 325 людей з 352 зареєстрованих. Позицію місцевих жителів підтримували й депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного комплексу.

Також Львівський портал побував у Польщі, де на власні очі подивився, як там працюють такі сміттєпереробні комплекси. Про те, який завод і компостувальну станцію збудують у Львові, чекати нового полігону сміття, а також скільки на це все потрібно коштів, читайте тут.