В мерії заявили, що жодна із ділянок, які пропонувала Львівська ОДА, не підходить для сміттєвого заводу

В ЛКП «Зелене місто» заявили, що жодна зі 17 ділянок, які пропонувала Львівська ОДА в межах області, не підходить для будівництва сміттєпереробного заводу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«На жаль, жодна зі 17 ділянок, які Львівська ОДА пропонувала Львову у 2017 році для будівництва сміттєпереробного заводу, не підходить для такої діяльності, про що вже неодноразово пояснювали фахівці міської ради. Тим більше, лише чотири ділянки з 17 відповідають хоча б критерію загальної площі, і лише 3 із них відносяться до земель державної власності. Серед запропонованих ділянок, наприклад, є землі комунальної власності Стрийської міської ради, на яких розташований діючий полігон ТПВ. Середня площа інших ділянок складає 3,35 га при необхідних 10 га для розташування комплексу і 30 га для розташування полігону», – пояснив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Як зазначають у мерії, саме ЛОДА з органами місцевого самоврядування повинна визначати місце розташування регіональних комплексів для перероблення відходів та полігонів для їхнього захоронення. Однак таке місце станом на сьогодні не визначене.

«Тому Львів самостійно вирішує проблему у відповідності з прийнятими ухвалами Львівської міської ради, яка відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування» діє в межах своєї компетенції та у відповідності до чинного законодавства в галузі містобудування», – підкреслюють у прес-службі міської ради Львова.

«Заяви про шкоду від майбутнього комплексу та нібито екологічну необґрунтованість є спробою тиску на Міністерство природи, яке є уповноваженим центральним органом, який проводить таку оцінку, що може створити небезпечний прецедент для усієї галузі в Україні. Крім того, якщо ставиться під сумнів обрана технологія переробки відходів, то було б достатньо послідовно відкрито оголосити про технології, які підтримують та пропонують в ЛОДА», – додали в ЛКП «Зелене місто».

Нагадаємо, цими вихідними голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями мікрорайону Знесіння, які протестують проти зведення сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Він заявив, що область вже пропонувала місту 17 земельних ділянок для такого будівництва, тож підтримав позицію місцевих жителів.

Як повідомляв Львівський портал, на будівництво заводу і рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища міська рада Львова отримала від ЄБРР 35 млн євро кредиту.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що сміттєпереробний завод зведуть через два роки, а рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища завершать через п’ять років. Саме будівництво заводу планують розпочати до цього літа.

Спочатку зводити сміттєвий комплекс на Пластовій зголосилися 12 компаній, тепер список охочих зменшився до 5 фірм. Як він виглядатиме, дивіться тут.

Додамо також, що громада Знесіння та Кривчиць вже неодноразово пікетувала під Львівською міськрадою через сміттєпереробний завод. Вони вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.