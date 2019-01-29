За день на кір захворіли 120 мешканців Львівщини

Протягом понеділка, 28 січня, в області 120 людей захворіли на кір, 76 із них –діти до 17 років. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше хворих зафіксували у Львові. Тут протягом дня на кір захворіли 54 людини, половина із них – діти.

За темпами захворюваності також лідирують Дрогобицький, Сокальський райони, Самбір і Червоноград. Тут протягом 28 січня зареєстрували по 7-10 хворих на кір.

Упродовж минулого тижня, 17-23 січня, на кір захворіли 556 мешканців Львівщини. Попереднього тижня хворих було 629 осіб. Майже 70% від усіх хворих становлять діти. Найбільше хворіє малеча віком від 5 до 9 років. В інфекційні стаціонари області із кором минулого тижня госпіталізували 310 осіб.

Нагадаємо, Львівщина залишається лідером за рівнем захворюваності на кір. Так, лише протягом 21 січня в області захворіли 110 людей. А нещодавно через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка.

Із 11 лютого у навчальних закладах на Львівщині розпочнуть роботу тимчасові пункти вакцинації проти кору. Детальніше про вакцинацію школярів читайте тут.

Також на Львівщині священики агітуватимуть батьків вакцинувати дітей від кору. У Львові 10 000 школярів зараз не мають щеплень від кору.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити епідемію кору в Україні. МОЗ також розставило всі крапки над «і» та спростовувало найпопулярніші міфи про щеплення від кору.