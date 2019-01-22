За один день на кір захворіли 110 мешканців Львівщини

Протягом понеділка, 21 січня, на кір захворіли 110 мешканців області, 75 із них госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Половина серед усіх захворілих – мешканці Львова. З-поміж 110 людей, які захворіли на кір протягом 21 січня, – 50 дітей.

Найвищий рівень захворюваності медики реєструють у Пустомитівському, Яворівському, Стрийському районах, а також у Червонограді, Дрогобичі і Львові.

Загалом від початку року на кір в області захворіли 1559 людей, серед них – 1015 дітей. Станом на 21 січня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 156 хворих на кір, із них – 85 дорослих, 71 дитина.

Нагадаємо, Львівщина залишається лідером за рівнем захворюваності на кір. Із 11 лютого у навчальних закладах на Львівщині розпочнуть роботу тимчасові пункти вакцинації проти кору. Детальніше про вакцинацію школярів читайте тут.

Також нещодавно через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка. Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал інформував, що в області є переповненими інфекційні відділення лікарень.