ОСТАННІ НОВИНИ

За один день на кір захворіли 110 мешканців Львівщини

Олена Карп'юк

|

Протягом понеділка, 21 січня, на кір захворіли 110 мешканців області, 75 із них госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Половина серед усіх захворілих – мешканці Львова. З-поміж 110 людей, які захворіли на кір протягом 21 січня, – 50 дітей.

Найвищий рівень захворюваності медики реєструють у Пустомитівському, Яворівському, Стрийському районах, а також у Червонограді, Дрогобичі і Львові.

Загалом від початку року на кір в області захворіли 1559 людей, серед них – 1015 дітей. Станом на 21 січня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 156 хворих на кір, із них – 85 дорослих, 71 дитина.

Нагадаємо, Львівщина залишається лідером за рівнем захворюваності на кір. Із 11 лютого у навчальних закладах на Львівщині розпочнуть роботу тимчасові пункти вакцинації проти кору. Детальніше про вакцинацію школярів читайте тут.

Також нещодавно через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка. Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал інформував, що в області є переповненими інфекційні відділення лікарень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...