У Львові 10 тисяч школярів не мають щеплення від кору

У Львові залишається високий рівень захворюваності на кір: із початку 2019 року на кір захворіли 705 людей, серед них – 464 дитини. Упродовж січня понад 2000 учнів вже зробили щеплення від кору, водночас такої прививки наразі не мають ще більше 10 000 школярів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Із початку 2019 року щеплення від кору, паротиту і краснухи у Львові зробили 2 192 дітям шкільного віку. Водночас ще понад 10 000 учнів ще невакциновані. Це сприяє легкому поширенню вірусу, адже 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

«Єдиним надійним захистом від кору є вакцинація. У тих людей, які не були вакциновані жодного разу, захворювання може протікати у важкій формі. Вона вимагатиме обов’язкової госпіталізації, можуть бути такі ускладнення як пневмонія, енцефаліт. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, із 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворіє на енцефаліт, а ще 50 осіб отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя», – пояснила головний позаштатний спеціаліст з епідеміології міського управління охорони здоров’я Олена Баворовська.

Усі медзаклади Львова зараз мають близько 10 000 доз вакцини бельгійського виробництва. Також фахівці наголошують, що вакцина проти кору є безпечною та надійна, а головне – ефективною.

Відтак мерія закликає батьків дітей, які не щеплені, звернутися у поліклініку для проведення вакцинації.

Нагадаємо, Львівщина залишається лідером за рівнем захворюваності на кір. Так, лише протягом 21 січня в області захворіли 110 людей. А нещодавно через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка.

Із 11 лютого у навчальних закладах на Львівщині розпочнуть роботу тимчасові пункти вакцинації проти кору. Детальніше про вакцинацію школярів читайте тут.

Також на Львівщині священики агітуватимуть батьків вакцинувати дітей від кору.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити епідемію кору в Україні. МОЗ також розставило всі крапки над «і» та спростовувало найпопулярніші міфи про щеплення від кору.