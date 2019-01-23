В Україні можуть оголосити епідемію кору

Міністерство охорони здоров’я готує документи, які необхідні для скликання спеціальної комісії для розгляду питання щодо оголошення епідемії кору в Україні. Про це сказала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у коментарі журналістам після засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

«Зараз, щоб оголосити епідемію, ми повинні скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. Ми до кінця тижня збираємо всі юридичні документи, щоб могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію (оголошувати – ред). Коли є епідемія, тоді МОЗ має більше повноважень, щоб закуповувати більше вакцин», – заявила Супрун.

Вона вкотре закликала українців вакцинуватися, оскільки лише щеплення допоможе вберегтися від хвороби.

Як повідомляв Львівський портал, 15 січня через ускладнення від кору у Львівській обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка. Додамо, що це перша смерть на Львівщині від кору. Раніше ми інформували про те, що на у області інфекційні відділення лікарень переповнені.

Також повідомлялося, що з 11 лютого на Львівщині збираються розгортати тимчасові пункти вакцинації проти кору в навчальних закладах.