Через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка

У вівторок, 15 січня, через ускладнення від кору у Львівській обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

«36-річна жінка мала загалом обтяжений анамнез, тобто вона мала певні розлади у стані свого здоров’я, і захворіла на кір. Захворювання перебігало важко і виникло ускладнення – запалення легень. І на жаль, 15 січня, незважаючи на усі проведені заходи, жінка померла», – зазначила вона.

Додамо, що це перша смерть на Львівщині від кору. Раніше Львівський портал інформував, що на у Львівській області інфекційні відділення лікарень переповнені.