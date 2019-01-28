У церквах Львівщини священики агітуватимуть батьків вакцинувати дітей від кору

Голова Львівської ОДА Олег Синютка дав вказівку, щоби священики під час проповіді у церквах закликали батьків вакцинувати своїх дітей від кору. Про це йшла мова сьогодні, 27 січня, під час апаратної наради, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоровя ЛОДА Андрій Васько, із 1 січня у області на кір захворіло 2 112 осіб.

«Це багато, враховуючи те, що за минулий рік є 11 474 людей. Тобто, динаміка наростає», – пояснив він.

Також він додав, що в області триває посилена вакцинаційна кампанія. Так, минулого тижня від кору було щеплено 3 515 осіб, із них 620 – дорослі.

Щодо кількості вакцини, то Андрій Васько запевнив, що область нею повністю забезпечена. За його словами, всього є 63 тисячі доз вакцини від кору.

Також він розповів, що лікарі були присутні на батьківських зборах у школах і переконували щеплювати дітей від кору.

«Індивідуально ведеться робота з тими батьками, які є або були противниками вакцинації», – додав Андрій Васько.

Також він запропонував зробити показову вакцинацію, в якій би взяли участь спортсмени, діячі культури, представники органів влади.

Окрім цього, під час наради прозвучала пропозиція розсилати sms-повідомлення зі запрошенням на вакцинування. Голова ЛОДА пообіцяв розглянути таку можливість.

Своєю чергою Олег Синютка дав вказівку звернутися до священнослужителів, щоби вони також піднімали цю проблему під час своїх проповідей.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 15 січня через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка: це перша смерть на Львівщині від кору.

Раніше в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала, що у лютому у області два тижні проходитиме активна кампанія із вакцинації дітей від кору віком від 6 до 18 років.

Окрім цього зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я готує документи, які необхідні для скликання спеціальної комісії для розгляду питання щодо оголошення епідемії кору в Україні.