«Сміття Садового - ганьба». У Львові зірвали слухання щодо сміттєпереробного заводу

Сьогодні, 25 січня, у приміщенні Личаківської райадміністрації мали проходити громадські слухання щодо спорудження сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій, 13. Втім мешканці Знесіння, Кривчиць та громадські активісти зірвали слухання після того, як вони тільки розпочались. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На громадські слухання щодо сміттєпереробного заводу сьогодні зібрались близько двох сотень людей. Захід розпочався зі слова представника Мінекології, втім договорити йому так і не дали. Львів’яни розгорнули плакати і заявили, що категорично проти будівництва сміттєвого заводу у межах міста.

«Будувати сміттєпереробний завод треба на території області, а не в районі, де і так є кілька десятків шкідливих підприємств», – вигукували мешканці Знесіння і Кривчиць.

Вони наголосили, що не дозволять ще нищити їхнє здоров‘я і зроблять «все можливе, щоб не допустити будівництва».

Учасники слухань обступили за столом посадовців та вигукували «Ганьба!», «Банду геть!», а потім провели власне імпровізоване голосування проти сміттєвого заводу.

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Львів’яни емоційно висловлювались проти сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13, скаржились, що місцеві мешканці потерпають від онкозахворювань, легеневих хвороб, а також запевнили, що готові до будь-яких радикальних методів.

Наприкінці слухань львів’яни написали колективне звернення до Міністра екології Остапа Семерака щодо недопущення будівництва сміттєвого заводу на вул. Пластовій, 13 і навіть заколядували.

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Фото і відео: Львівський портал