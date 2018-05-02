Активісти вимагають, щоб Садовий будував сміттєпереробний завод на території Львівщини

Мешканці мікрорайонів Знесіння, Кривчиці, Личаківського, Шевченківського районів Львова, а також прилеглих до міста сіл вимагають не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Натомість пропонують звести його на території області. Про це вони сьогодні, 2 травня, заявили під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

Активісти наголосили, що на території мікрорайону Знесіння сьогодні вже існує близько півсотні промислових підприємств. А будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 може причинити екологічну катастрофу.

«Будувати завод на цій земельній ділянці не можна, бо там є очисні споруди, що виділяють шкідливі гази. Поєднання цих двох підприємств матиме непередбачувані наслідки. Утворюватиметься сірководень, аміак, меркаптани, у смітті буде й пластик, при температурі 70 градусів він починає розкладатися, що є дуже небезпечно. Нам гарантують, що будуть фільтри, які це все будуть затримувати, але жоден фільтр не затримуватиме шкідливі речовини на 100%», – зазначив завідувач кафедри лабораторної медицини Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського Йосип Федечко.

За його словами, шкідливі речовини, особливо від переробки пластику, які утворюватимуться під час діяльності сміттєпереробного заводу, нагромаджуватимуться в організмі людини та спричинятимуть хвороби шкіри, розвиток туберкульозу та ракових пухлин, психічних розладів, депресій тощо.

Водночас активісти переконані, що у другій черзі будівництва на заводі облаштують і сміттєспалювальні установки. А перша черга заводу продукуватиме інфільтрати, які скидатимуть в очисні споруди Львівводоканалу.

«Перша черга сміттєпереробного комплексу – це механіко-біологічна переробка. Вона також передбачає осушування ТПВ, яке попадає на лінію. Осушування ТПВ – це знову ж таки інфільтрат, який накопичився у підніжжі Грибовицького сміттєзвалища і дотепер не є ліквідований. Аналогічна ситуація буде й на очисних спорудах. Це є дуже зручно: інфільтрат відкачали, спустили на очисні споруди, які можуть не витримати такого навантаження. А яка буде екологічна ситуація, ніхто не думає», – зауважила доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Лідія Бойчишин.

У свою чергу активісти вимагають від міського голови Львова Андрія Садового скасувати всі рішення міськради щодо будівництва заводу на вул. Пластовій, 13; протягом 5 днів оприлюднити всю документацію щодо будівництва, проектування та інших дій, пов’язаних зі зведенням майбутнього заводу.

Також однією з вимог є проведення Андрієм Садовим спільного засідання з керівництвом області, на якому мали б знайти іншу ділянку для сміттєпереробного заводу на території Львівщини.

«Після того, як область отримала повноваження щодо ТПВ у Львові, в області було виділено 7 земельних ділянок (на яких можна будувати сміттєпереробні заводи, – ред). Серед них три є пріоритетні, інші теж проектовані під те, щоб там працювати. Тобто загалом є 7 вільних ділянок в області. Але зважаючи на безвідповідальну репутацію адміністрації міста, говорити з нею ніхто не хоче, і це не дивно. При цьому ми також наполягаємо на тому, щоб мешканці, що проживають в області, не були піддані екологічному чи іншому ризику», – пояснив представник ГО «Округ» Рустам Курбанов.

Якщо Андрій Садовий не почує вимог активістів, то вони звертатимуться до Президента, СБУ, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 квітня під стінами Львівської міської ради із акцією протесту вже збирались мешканці мікрорайону Знесіння, Кривчиць, Личаківського району та прилеглих до Львова сіл. Вони вимагали не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13, оскільки вважають, що він стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного заводу.

Водночас будівництво сміттєпереробного комплексу на вулиці Пластовій, 13 планують розпочати вже улітку цього року.

Як повідомляв Львівський портал, проти зведення у Львові сміттєпереробного заводу зібрали вже 1200 підписів мешканців.

Також 19 квітня під час сесії Львівської міської ради депутати погодили отримання 25 млн євро кредиту на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та на будівництво сміттєпереробного заводу.