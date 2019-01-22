У мерії домовилася з перевізниками щодо безкоштовного проїзду пенсіонерів у всіх маршрутках Львова

Львівська міська рада досягла домовленостей з перевізниками автобусних маршрутів загального користування та готує рішення щодо безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи у всьому громадському транспорті Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Нам вдалося досягти домовленостей з приватними перевізниками на автобусних маршрутах загального користування. Вони погоджуються надавати послуги з безкоштовного перевезення пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи. У зв’язку з цим готуємо відповідне рішення виконавчого комітету «Про забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю ІІІ групи у міському транспорті м. Львова», — розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Також готується рішення щодо коригування вартості проїзду в автобусному транспорті Львова.

Нагадаємо, приватні перевізники припинили безкоштовне перевезення пенсіонерів за віком та інвалідів 3 групи з 20 січня 2018 року. Пільговий проїзд залишався лише у комунального перевізника АТП № 1.

Зазначимо, що перевізники Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить 9 гривень 20 копійок. Якщо мерія до 1 грудня його не затвердить, то вони або скоротять кількість автобусів на маршрутах, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Тож з ініціативи мешканців 26 листопада у Львівській міськраді проводитимуть громадське слухання щодо недопущення підняття ціни на проїзд у міських маршрутках без суттєвого покращення якості обслуговування.

Також повідомлялося, що Асоціація перевізників Львівщини заговорила про тариф у 7 грн ще на початку квітня цього року. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках зросли 14 грудня 2017 року. Тоді тариф у маршрутках зріс до 5 гривень.