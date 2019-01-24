Рух, багатий раціон і рання вечеря «дорівнює» молодість, - дієтолог

Відома лікар-дієтолог Оксана Скиталінська переконана, що рух, фітонутрієнти, багатий раціон і рання вечеря допоможуть зберегти молодість надовго. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

По-перше, за її словами, треба щодня рухатися: більше ходити, робити розтяжки, силові вправи (качати прес, віджиматися, присідати, займатися з гантелями, тощо).

«Це вже Ви мільйон разів від мене чули, але послухайте ще раз: будете не лише фізично красиві, стрункі, сексуальні, але і розумніші. Артур Крамер, вчений з Ілінойса і його команда, виявили, що фізичні вправи збільшують об’єм мозку та виробництво BDNF(нейтротрофічного фактору мозку).

А він сприяє нейрогенезу, тобто утворенню нових нейронів і допомагає вижити тим, які відживають свій вік. Це неймовірно важлива функція, бо допомагає зберігати довготривалу пам’ять, а також дає змогу навчатися і запам’ятовувати!», – зауважила Оксана Скиталінська.

По-друге, дієтолог рекомендує наповнювати свою тарілку овочами (сирі/варені/парені/запечені/квашені), горіхами та насінням, оскільки в них дуже багато фітонутрієнтів, які впливають на так звані сигнальні шляхи, що активують хід тих чи інших реакцій обміну речовин.

«Приведу приклад: їсте щось солодке – активізуються процеси, які стимулюють запалення, мутації та старіння, їсте декілька шматків салямі, пригнічується процес «ремонту» та відновлення клітин, всі «поломки» залишаються без уваги, що з цього може бути – нічого хорошого», – пояснила медик.

По-третє, Оксана Скиталінська радить українцям не вечеряти мінімум за 3 години до сну. При цьому вона наголошує, що дітей та підлітків ця рекомендація не стосується.

«Чим пізніша вечеря, тим більше старіють Ваші мітохондрії – малесенькі структури в кожній клітині, які, чим вони молодші, виробляють більше АТФ-енергії, і менше вільних радикалів, а чим старшими – тим все навпаки: менше енергії і більше вільних радикалів – тоді старіємо взагалі швидко і нестримно», – наголосила вона.

По-четверте, слід доповнювати раціон якісними дієтичними добавками. За словами Оксани Скиталінської, це може бути омега-3, часник, глюкозамін, тощо.

Глюкозамін покращує структуру хрящової тканини, що дуже важливо при заняттях. Запобігає запальним процесам в усьому організмі: не лише в суглобах, хрящах, але і в кишечнику та легенях. Протидіє накопиченню жирової тканини та розвиток атеросклерозу. Омолоджує структуру шкіри, запобігає відкладенню пігменту меланіну та утворення плям на шкірі.

Часник – це природній антибактеріальний та противірусний засіб, пригнічує розмноження грибків роду Кандида в кишечнику, чим зменшує здуття та бродіння, сприяє оздоровленню мікрофлори. Є натуральним сильним антимутагеном з широким спектром дії. Покращує роботу серця та судин, позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам’ять. Захищає шкіру від ультрафіолету.

Омега-3 відмінно підходить для здоров’я мозку, покращує пам’ять, реакцію, має протизапальні ефекти. Вже за 6-12 тижнів присутності омега-3 на 20% зменшується запалення.

«Хоча б ці прості дії, доповнені повноцінним сном, точно дадуть змогу через 10-20 і більше років мати прекрасний вигляд і не сильно змінюватися, а бути, як дороге вино», – резюмувала Оксана Скиталінська.